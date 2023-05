Musumeci (Fdi): " La Catania - Ragusa altro impegno mantenuto"

''Dalla promessa 'strappata' al governo Conte nel marzo 2019, alla mia nomina a Commissario nel marzo 2021 da parte del ministro Giovannini: non ci siamo fermati un solo giorno per procedere, d'intesa con l'Anas, alla redazione e approvazione del progetto esecutivo (febbraio 2022), ed alla pubblicazione del bando di gara (marzo 2022), che abbiamo dovuto ripubblicare (agosto 2022) per l'avvenuta revisione dei prezzi. Ho lasciato la guida della Regione nella serena consapevolezza di avere mantenuto un altro importante impegno per un'opera attesa dai siciliani da oltre trent'anni. Avanti così!''. Lo scrive su Facebook il Ministro per la Protezione civile le Politiche del mare Nello Musumeci, parlando dell'autostrada Ragusa-Catania.