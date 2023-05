ArraJulida vince il Palio dell'Ascensione di Floridia: senza storia la sfida con Diddau

ArraJulida montato da Daniel Scalora, abbinato al quartiere Taverna, ha vinto il Palio dell'Ascensione. E' stata una spettacolare finale tra ArraJlida e Diddau con alla monta Carmelo Zappulla, che per questa edizione deve accontentarsi del secondo posto. Su due ali di folla nel tracciato di 650 metri di corso Vittorio Emanuele, ArraJulida è riuscito a staccare sin dalla partenza Diddau, abbinato al quartiere del Carmine. Il mezzo sangue vincitore anche sulla salita del percorso ai 250 metri dalla dirittura d'arrivo ha mantenuto il vantaggio, nonostante l'attacco di Diddau. Troppo forte il cavallo montato da Scalora. E' toccato al sindaco Marco Carianni la vestizione del cavallo vincente con i colori della Taverna. "E' stata una bellissima finale che avevo già programmato ieri. - ha detto il fantino della scuderia Di Blasi Salvatore & Friends - Ho coronato un sogno che avevo nel cassetto fin dall'età di 10 anni. Grazie all'amministrazione Carianni". Il primo cittadino di Floridia gongolante per lo spettacolo e l'affluenza di pubblico, ha ringraziato dai carabineiri, alle Associazioni animaliste, alla Protezione civile ed a tutti quanti hanno collaborato per il successo del Palio.

L.M.