Palermo, “Qui nascono fiori”: al Policlinico la bipersonale di Roberto Fontana e Dario Schelfi

Cultura e solidarietà: un binomio che il “Centro d’arte Raffaello” ha già sperimentato con convinzione e che ora si arricchisce di significati e contenuti nuovi con una mostra, allestita negli spazi dell’Ospedale Policlinico “Paolo Giaccone” a Palermo, una sede di certo non convenzionale.

Si tratta, precisamente, di una bipersonale, in programma per mercoledì 24 maggio alle 9:30 con ingresso libero: protagoniste, le opere di Roberto Fontana e Dario Schelfi, due artisti molto apprezzati della scuderia della galleria, che vede alla guida, in qualità di direttore artistico, Sabrina Di Gesaro.

Già il titolo dell’esposizione, “Qui nascono fiori”, dalla valenza evocativa e bene augurante, suggerisce positività, senso di rinascita ed energie vitali.

Temi ed elementi che si intrecciano al concetto di guarigione, finalità per eccellenza dell’attività ospedaliera.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la dottoressa Sabrina Di Gesaro ed Elena Foddai, psicologo del lavoro e delle organizzazioni: due sensibilità che si incontrano di nuovo, all’insegna di un forte spirito solidale e dell’attenzione rivolta ai più deboli, dopo la fortunata collettiva “Ti portiamo il mare”, inaugurata lo scorso 31 luglio all’Ospedale Civico di Palermo.

“Qui nascono fiori” è un omaggio alla donna da parte di due donne, un’ iniziativa proiettata a proseguire in ulteriori contesti, anche in ambito regionale.

Nel giorno della bipersonale, inoltre, si terrà lo “Screening Day”, dalle 8:00 alle 18:00, con la possibilità di accedere al pap test gratuitamente e senza alcuna prenotazione.