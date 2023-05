Bloccato a Napoli con mezzo chilo di marijuana: arrestato un 17enne

I Carabinieri della stazione Vomero Arenella, durante un servizio antidroga, hanno arrestato un 17enne incensurato dell'Arenella. I militari hanno perquisito l'abitazione del minorenne. Rinvenuta e sequestrata un'ingente quantità di droga: 527 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish. Sequestrato anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma contante, ritenuta provento del reato, di 200 euro. Stessa sorte per un bilancino di precisione e un telefono cellulare verosimilmente utilizzato per contattare i clienti. L'arrestato è nel centro di prima accoglienza a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile.