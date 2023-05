Camera di Commercio di Siracusa, Garozzo: diciamo no al decreto Schifani

“Faccio mie le osservazioni e le perplessità lamentate da “Territorio protagonista 2016, un’associazione nata dal basso e che da sempre ha lavorato a difesa del ruolo e dell’autonomia della Camera di Commercio di Siracusa. Da troppo tempo ormai l’Ente Camerale non ottempera in maniera esaustiva al suo compito primario. La recente sentenza emessa dal CGA di Palermo torna a ridare dignità e ruolo alle Camere di Commercio siciliane rigettando quella governance del Sud-Est che quasi nulla ha prodotto.

È da scongiurare, però, in maniera decisa, - qualora sia vero – questo possibile decreto del presidente della Regione, Schifani, che interromperebbe il percorso avviato a livello nazionale dalla politica locale a tutela della Camera di Commercio. Personalmente, attraverso una serie di interlocuzioni romane, ho lavorato, in questi anni, a sostegno di questo ente che ritengo importante per l’economia del territorio.

Adesso è il momento di fare fronte comune e il mio invito è rivolto a tutti i nostri deputati regionali, senza alcuna distinzione di colore politico. Devono essere loro a verificare l’attendibilità di questa indiscrezione che sta correndo e, nel caso fosse veritiera, lavorare insieme perché Schifani desista da questa idea. Stessa cosa suggerisco al centro-destra locale che non può restare passivo in questa partita, ma farsi promotore della difesa – soprattutto degli interessi – di tutte quelle associazioni produttive che aderiscono alla Camera di Commercio di Siracusa e che da troppi anni non hanno un riscontro puntuale e preciso dell’attività dello stesso Ente.

Quello della Camera di Commercio è un tema che irrompe prepotentemente in questo momento elettorale. Sostenerne il rilancio, non accettando che Schifani possa soltanto pensare di svilire i territori, è un compito che ognuno di noi deve assolvere a difesa della nostra città e della storia delle nostre aziende produttive”.