Ragusa, Comibleo: pochi contenitori per rifiuti a Ibla

Il serio problema della capienza dei contenitori della spazzatura di piazza della Repubblica a Ibla stenta a essere risolto. Lo afferma Comibleo evidenziando come, a maggior ragione in questo periodo, con la città antica posta sotto attenzione da frotte di visitatori, occorrerebbe garantire un servizio maggiormente all’altezza della situazione, evitare che i contenitori non solo si riempiano sino all’orlo ma evitare che dagli stessi, tutt’attorno, strabordi la spazzatura, con il grave danno d’immagine che tutto ciò può arrecare. “Ci sembra davvero di fare i conti – sottolineano i componenti del comitato spontaneo di residenti – con una situazione surreale, che penalizza in maniera seria il decoro di una piazza attorno alla quale sorgono monumenti Unesco. Non riteniamo che sia così complesso trovare una soluzione a un problema che abbiamo sollevato più volte e che, puntualmente, torna a riproporsi. Auspichiamo che qualcosa di positivo possa succedere. Ci rivolgiamo, ancora una volta, all’Amministrazione comunale, speranzosi sul fatto che si possa arrivare a una conclusione positiva della vicenda”.