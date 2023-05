In casa 4 pistole, Kalashnikov e fucile a pompa: arrestato presunto mafioso a Catania

Un arsenale composto da due potentissimi fucili (uno a pompa e un Kalashnikov), quattro pistole e vasto munizionamento, e' stato sequestrato dai carabinieri del Comando provinciale di Catania. In manette un esponente di spicco del clan mafioso Cappello di 26 anni: e' accusato di detenzione illegale di arma da guerra e clandestina, detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione. I militari dell'Arma hanno bloccato l'uomo mentre era a bordo della sua vettura per recarsi nella sua abitazione, nel quartiere San Cristoforo. Assieme alle armi, sequestrati passamontagna e maschere facciali. Si tratta dell'ultima di una serie di azioni di contrasto alla forza militare - viene spiegato dagli investigatori - delle cosche mafiose, attivita' che dal 2021 hanno permesso di assicurare alla giustizia 63 persone, di cui 43 arrestate e 20 denunciate in stato di liberta', nonche' di sequestrare 73 pistole, 70 fucili, 5 mila munizioni e 37 ordigni esplosivi (alcuni da guerra ad altissimo potenziale), tra cui figurano numerosi Kalashnikov.