Palermo, 'Sistema Saguto': processo dal 10 ottobre in Corte di Cassazione

La sesta sezione della Cassazione trattera' il processo contro Silvana saguto il 10 ottobre. Lo si e' appreso oggi in ambienti giudiziari. L'ex giudice, radiato dal Csm, guidava la sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo con un suo "sistema" ed e' stata condannata anche in appello per una serie di abusi, episodi di corruzione e falso. Per la gravita' dei fatti la corte di Caltanissetta le aveva aggravato di quattro mesi la pena rispetto al primo grado, infliggendole 8 anni, 10 mesi e 15 giorni, il 20 luglio dello scorso anno: se la sentenza diventasse definitiva, la donna dovrebbe scontare la pena in carcere. Tra gli altri condannati l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, che in secondo grado ha avuto sette anni e 7 mesi, il marito della Saguto, l'ingegnere Lorenzo Caramma (sei anni e due mesi), il figlio Emanuele Caramma (4 mesi), il docente universitario Carmelo Provenzano (6 anni e 10 mesi) e l'ex prefetto di Palermo Francesca Cannizzo (tre anni).