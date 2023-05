Mafia, Falcone e Barbato saranno ricordati a Portella della Ginestra

A Portella della Ginestra, luogo della prima strage dell'Italia repubblicana compiuta nel 1947 dalla banda di Salvatore Giuliano, Giovanni Falcone sarà ricordato insieme con Nicola Barbato di cui ricorre il centenario della morte. Barbato era stato fondatore e leader di un movimento contadino che qui aveva promosso lotte per la democrazia, la giustizia sociale e contro la mafia. Una delegazione dell'Associazione Portella della Ginestra, guidata dal presidente onorario sopravvissuto alla strage, Serafino Petta, deporrà fiori sul sasso Barbato in ricordo di tutte le vittime della mafia. Barbato aveva subito dalla mafia minacce e attentati. Per proteggerlo, il Partito socialista nel 1916 aveva organizzato il suo trasferimento a Milano dove il "medico dei poveri" mori il23 maggio 1923.