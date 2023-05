E' morto a Catania il senatore Mimmo Sudano

E’ morto a Catania l’ex politico Domenico Sudano, assessore e vice sindaco del capoluogo etneo con la giunta Scapagnini. Aveva 82 anni. E’ stato il più giovane parlamentare regionale a 21 anni con la Dc; quindi senatore e deputato nazionale con l’Udc. Era lo zio di Valeria Sudano, leghista che recentemente si è candidata alla carica di sindaco di Catania per poi rinunciare e appoggiare Enrico Trantino.

«Apprendiamo con tristezza della scomparsa del senatore Mimmo Sudano, figura di eccezionale spessore, per tanti decenni protagonista della politica catanese, siciliana e nazionale. Viene meno un politico e un uomo che si è dedicato con generosità e impegno alle istituzioni, guardando sempre al bene comune e alla crescita della collettività. Ai familiari e all’amica Valeria Sudano un grande abbraccio, porgiamo le nostre più sentite condoglianze». Lo dichiara l’assessore regionale Marco Falcone, commissario di Forza Italia per Catania e provincia, a seguito della scomparsa dell’ex senatore catanese Domenico Sudano.