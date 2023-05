Modica, spaccio di droga in una lavanderia: i carabinieri arrestano 3 persone

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, impegnati in un servizio di contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato tre modicani: un 32enne celibe, disoccupato; un 39enne coniugato, esercente; ed un 48enne celibe ed esercente. I militari dell’Arma, a seguito di varie segnalazioni da parte di alcuni residenti, hanno intrapreso approfondite attività d’indagine che, tramite osservazioni e pedinamenti, hanno permesso di appurare l’esistenza di una fiorente attività di spaccio all’interno di una lavanderia a Modica Sorda. I tre uomini infatti, di cui uno è gestore dell’attività commerciale, approfittando dell’andirivieni dei clienti, avevano avviato un vero e proprio business alternativo di natura illecita vendendo al dettaglio, all’interno del locale, droga di vario tipo. La perquisizione del locale, condotta col supporto del nucleo Carabinieri cinofili di Nicolosi con il cane Ivan, consentiva di rinvenire, ben occultati tra piumoni appena lavati e bottiglie di detersivo, 9 panetti di hashish da 100 grammi, 9 cilindri della stessa sostanza da 50 grammi ciascuno per un totale di quasi 2 chili, circa 100 grammi di cocaina, oltre seimila euro in contanti, provento dell’attività illecita, ed una pistola calibro 6.35 con 46 cartucce dello stesso calibro, nonché materiale per la pesatura, taglio e confezionamento delle sostanze stupefacenti, tutto sottoposto a sequestro. La presenza degli acquirenti delle sostanze stupefacenti, tra i regolari clienti della lavanderia, non avrebbe destato sospetti, mentre l’intenso odore di additivi e componenti chimici avrebbe tratto in inganno l’olfatto dei cani impiegati in eventuali servizi antidroga. I tre sono stati arrestati e posti ai domiciliari.