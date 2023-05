Il Comitato del Palio di Canicattini ospite della manifestazione di Cicciano

Ha riscosso ottimo successo la partecipazione, sabato 20 e domenica 21 maggio, della delegazione del Comitato dei Quartieri del Palio di San Michele di Canicattini Bagni al gemellato Palio del Casale di Cicciano, in provincia di Napoli, giunto quest’anno alla sua XVIII edizione.

La delegazione canicattinese, guidata dal Vice Sindaco Marilena Miceli, composta dai rappresentanti del Comitato degli otto Quartieri di Canicattini Bagni che danno vita al Palio di San Michele (Balatazza, Matrice, Pizzu Muru, Priuolu, San Giovanni, Santuzzu, Vadduni, Vigna ri Serrantinu), per l’8° volta ha rappresentato la Sicilia all’importante appuntamento internazionale, partecipando ancora una volta all’avvincente Corsa Mondiale su Asini.

Ed è stato ancora il fantino Pablito Ficara, un veterano della manifestazione nonostante la sua giovane età, in qualità di vincitore nel settembre scorso per il Quartiere “Priuolu” del “Torneo a coppia con asini”, forniti come sempre dall’Allevamento della Fattoria Cugno Lupo di Vincenzo Cavalieri, montando l’asina Clementina in occasione della 35° edizione del Palio di San Michele, l’appuntamento che valorizza le tradizioni popolari della città, ricostruendo gli usi e i costumi di uno spaccato storico della realtà iblea di fine ’800 inizio ‘900, che insieme alle tante iniziative organizzate nel corso dell’anno dall’Amministrazione comunale in sinergia con le varie realtà cittadine, rafforza il sistema turistico locale promuovendo il patrimonio storico, culturale, architettonico, delle tradizioni ed enogastronomico della “Città del Liberty e della Musica”.