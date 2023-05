Plusvalenze Juve, procura Figc chiede 11 punti di penalizzazione

Si e' concluso il dibattimento della nuova udienza presso la corte di appello federale per il caso plusvalenze-Juve.Ora la corte, presieduta da Ida Raiola, si è riunita in camera di consiglio per valutare le richieste della procura Figc, che ha proposto 11 punti di penalizzazione per il club bianconero, e le controdeduzioni della difesa Juve. Il procuratore federale, Giuseppe Chiné, nella sua requisitoria, ha chiesto anche 8 mesi di inibizione per sette ex tesserati bianconeri: Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. Si tratta dei consiglieri senza delega per definire le responsabilità dei quali il Collegio di Garanzia ha chiesto alla Corte federale di rideterminare la sanzione alla Juve. La Juventus perde in Borsa dopo la richiesta di undici punti di penalizzazione avanzata dalla Procura federale della Figc nella nuova udienza della corte di appello federale per il processo plusvalenze. A Piazza Affari il titolo cede il 4,2% a 0,27 euro.