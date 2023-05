Alluvione in Emilia-Romagna, domani i primi 100 milioni dal Governo

Fisco e ricostruzione, nel Consiglio dei ministri di domani, 23 maggio, il pacchetto da 100 milioni di euro.In arrivo norme anche per fermare i mutui e consentire la rateizzazione nel primo decreto per l’emergenza."Per quanto riguarda il nostro ministero abbiamo ricercato tutte le diponibilità e abbiamo trovato risorse pari ad almeno 100 milioni di euro per affrontare queste situazioni. Servono però cifre ben diverse". Per questo, "abbiamo fatto richiesta all'Europa e auspichiamo intervenga in modo simile a quanto fatto rispetto ad altre nazioni che in precedenza si sono trovate ad affrontare criticità simili". Lo ha detto, in merito agli aiuti per i danni da maltempo in Emilia-Romagna, il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, a margine dell'evento organizzato da Coldiretti a Roma per la Giornata mondiale della biodiversità. "Domani - ha aggiunto - ci sarà il consiglio dei ministri e successivamente ci sarà l'incontro con il mondo delle rappresentanze dei lavoratori che ci permetterà di avere un'idea più chiara di ciò che serve. I ministeri competenti stanno svolgendo un confronto attento con chi rappresenta i più colpiti. Questo ha concluso - permetterà un analisi concreta delle cifre necessarie”.