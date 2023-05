Modica, nella chiesa di San Luca l'ultimo saluto alla giornalista Luisa Montù

Sulla bara i simboli delle sue grandi passioni: La Pagina, il giornale fondato da lei, e la Roma, la squadra che l’aveva fatta innamorare sin da piccola. Così ha voluto Luisa Montù, la giornalista morta nella notte tra venerdì e sabato, dopo aver lottato con tutte le sue forze contro il male che l’ha piegata. Nella chiesa di San Luca, a Modica, dove è stato celebrato il funerale, c’erano tanti amici e alcuni dei giornalisti che avevano iniziato a scrivere proprio su “La Pagina”, una sorta di palestra aperta al desiderio di diversi giovani di comunicare, di contribuire a migliorare la realtà, la propria città, i rapporti umani. E di rapporti umani ha parlato, nella sua omelia, il parroco di San Luca, padre Gianluca Fratantonio, che ha ricordato la generosità e la disponibilità di Luisa Montù. Parole commoventi, al termine della celebrazione, da parte della professoressa Scopello, docente in pensione, anche lei spesso “ospite” del giornale La Pagina. Una delle assidue collaboratrici del giornale, Carmela Giannì, ha ricordato i numerosi messaggi di cordoglio arrivati da amici ed ex collaboratori del periodico. Della passione per la carta stampata e, successivamente, per il web, ha parlato il giornalista Gianni Contino che, sul Domani Ibleo, ha pubblicato i primi articoli di Luisa Montù, ricordando la sua attenzione agli avvenimenti locali e al mondo delle donne: argomenti sempre affrontati con determinazione, competenza e precisione. Contino ha anche portato il cordoglio espresso dal presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli.