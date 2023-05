Furti con spaccata a Floridia e Solarino: uno in carcere, l'altro ai domiciliari

I Carabinieri della Tenenza di Floridia unitamente a quelli della Stazione di Solarino, a seguito di attività d’indagine, hanno arrestato un pregiudicato di 33 anni e un 24enne, entrambi di Floridia, in esecuzione di ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa, in quanto ritenuti responsabili dei furti commessi, nei mesi scorsi, in danno di una tabaccheria, una lavanderia e un distributore carburanti, di Floridia e Solarino. Alcuni colpi sarebbero stati portati a termine con la 'tecnica della 'spaccata'. A finire nella rete dei militari dell'Arma, Gianluigi Caruso (nella foto) ed Emanuele Italia.

Dopo le formalità di rito, il più giovane, è stato posto ai domiciliari, mentre Caruso è stato condotto presso la casa circondariale di Siracusa.