Noto, lanciano bottiglie in spiaggia e aggrediscono chi si lamenta: 4 denunce

Nella giornata di lunedì, agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno denunciato quattro persone, già conosciute alle forze di polizia (rispettivamente di 49, 43, 26 e 26 anni) per il reato di lesioni personali dolose nei confronti di altri quattro soggetti. In particolare, mentre si trovavano sulla spiaggia del lido di Noto, le vittime rischiavano di essere colpite dal lancio avventato e pericoloso di bottiglie di birra vuote e di altri oggetti da parte degli indagati che erano posti nella parte sovrastante la spiaggia.

Alla richiesta di smetterla di lanciare oggetti, le vittime, anziché ricevere le scuse, venivano aggredite con calci e pugni, tanto da dover far ricorso alle cure mediche con prognosi di dieci e cinque giorni.