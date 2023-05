Polizia Siracusa, denunciati sorvegliato speciale e 24enne per oltraggio

Nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 40 anni per inosservanza della sorveglianza speciale cui è sottoposto.

Inoltre, alle ore 22.30 circa di lunedì, gli agenti delle Volanti ad un posto di controllo in viale Santa Panagia, intimavano l’alt ad un’autovettura che, anziché fermarsi proseguiva accelerando.

Dopo un breve inseguimento i poliziotti riuscivano a bloccare l’autovettura e a identificare il conducente, un giovane di 24 anni, che è stato denunciato per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nonché sanzionato per diverse violazioni al Codice della Strada.