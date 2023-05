Catania, edifici abbandonati a San Cristoforo trasformati in depositi di droga

I servizi straordinari disposti dalla Questura di Catania nel quartiere "San Cristoforo" continuano a produrre importanti risultati. Nella serata di ieri gli agenti dell'omonimo Commissariato, affiancati da colleghi del Reparto Prevenzione Crimine e da unità cinofile, hanno effettuato dei controlli su strada e presso alcune sale scommesse, identificando diversi pregiudicati ed elevando contravvenzioni al Codice della Strada per migliaia di euro. Nel corso del servizio l'attenzione dei poliziotti si è focalizzata su alcuni edifici abbandonati che, all'atto della perquisizione con l'ausilio dei cani antidroga, si sono rivelati essere dei depositi temporanei di stupefacenti e da ciò è scaturito il sequestro, a carico di ignoti, di gr. 22 circa di Cocaina, gr. 8 circa di Crack e gr. 1 circa di Marijuana, nonchè di un bilancino e di altri accessori per il confezionamento delle "dosi". Un analogo servizio, svoltosi nella mattinata di sabato 20 ed articolato con diversi posti di controllo effettuati sulle principali vie e piazze del popoloso quartiere catanese, in aggiunta alle numerose contravvenzioni e sequestri per violazioni al Codice della Strada ha consentito il rinvenimento e la riconsegna al proprietario di una Fiat Panda, rubata poche ore prima.