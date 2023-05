Salvini a Siracusa, Vinciullo: grazie ministro, la città ha bisogno del tuo sostegno

"Falcone e Borsellino. Uomini e donne in divisa, magistrati, giornalisti, professionisti, liberi cittadini, vittime di un cancro che gli italiani però per estirpare: paese per paese, affare per affare, conto corrente per conto corrente, ricatto per ricatto. La mafia era, rimane, rimarrà merda in qualunque sua forma e ovunque sia organizzata in Italia nel mondo". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Siracusa ad un incontro elettorale nel giorno in cui si celebra il 31esimo anniversario della strage di Capaci. "E oggi è il giorno del ringraziamento per chi ha donato la sua vita sapendo di rischiare. Ma se oggi siamo qua è grazie agente come Falcone e Borsellino", ha aggiunto. A fare gli onori di casa a Siracusa, è stato il coordinatore provinciale del Carroccio, Enzo Vinciullo. Il Ministro ha parlato delle amministrative di domenica e lunedì affermando che la 'Lega ha liste competitive". A chi gli ha chiesto del Ponte il ministro alle Infrastrutture ha risposto "che si farà e che i soldi verranno trovati". Presente all'incontro al One di Siracusa, il candidato sindaco di Siracusa, Ferdinando Messina, il parlamentare all'Ars di Forza Italia, Riccardo Gennuso, il sindaco di Buccheri Caiazzo e l'intera giunta, il i candidati leghisti a Francofonte, Giovanni De Pedro e Vanessa Impeduglia e la commissaria della Lega in Sicilia, l'eurodeputata, Annalisa Tardino. " Ho ringraziato il ministro per ciò che sta facendo per Siracusa - ha detto Vinciullo - a cominciare dal nuovo ospedale, ai 75 milioni stanziati per il porto di Augusta. Ed anche per l'intervento sulla Lentini - Chiaramonte Gulfi. Infatti i 217 milioni disponibili sono il frutto di un mio emendamento all'Ars".