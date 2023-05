Il Palio dell'Ascensione di Floridia, secondo soltanto a quello di Siena

In principio fu I cavalieri che fecero l’impresa, capolavoro di Pupi Avati del 2001. Il film racconta le avventurose imprese di cinque cavalieri che durante l’ottava Crociata portarono a compimento l’impresa, considerata impossibile, di riportare a Luigi IX di Francia la Sacra Sindone. Questa storia mi pare emblematica per raccontare l’impresa, altrettanto avventurosa, che ha visto in questi giorni a Floridia ripetersi il miracolo della celebrazione della festa dell’Ascensione, evento legato alla tradizione locale coevo alla fondazione del medioevale feudo di Xiridia con la disputa del plurisecolare palio ippico, il più antico della Sicilia e secondo soltanto al Palio di Siena. Di questa importante eredità si è fatto carico, nel corso dei secoli, il popolo ‘minuto’: gli artigiani, i mastri carradori, i fabbri, i falegnami, gli ebanisti, i maniscalchi; e, ancora, i carrettieri, i sensali, i putiari e i locandieri che hanno reso l’ospitalità floridiana, da sempre, un valore riconosciuto e apprezzato ovunque. L’Ascensione, con la sua corsa dei cavalli, è il palinsesto attraverso cui leggere la storia di Floridia nelle sue alterne vicende, ora luminose ora grigie, ma sempre nutrite dalla passione di una comunità che si è riflessa nella sua festa più importante, «nata quando è nata Floridia», come si legge in una bellissima pagina dei Decurionali conservati nell’antica biblioteca civica. Dopo vicissitudini che, alcuni anni fa, ne avevano offuscato lo splendore e messo in discussione la stessa celebrazione, oggi, l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Carianni ha riportato il Palio a Floridia. Qualche considerazione va, perciò, fatta, nel merito e nel metodo. L’Ascensione torna ai fasti di un tempo, arricchita e vivificata da nuove linfe e dalle nuove istanze di una comunità che nel suo più importante e longevo appuntamento folclorico ritrova il proprio senso di appartenenza e, insieme, una occasione per dare stimolo allo sviluppo locale lungo il crinale virtuoso della valorizzazione delle tradizioni, dei saperi del luogo, della gastronomia, della cultura e delle alleanze del territorio. Si tratta di un intreccio di risorse e di energie che l’amministrazione Carianni ha saputo intercettare e mettere in atto attraverso un lavoro certosino, scrupoloso e appassionato di regia che nulla ha lasciato al caso e che la comunità ha recepito con un plauso e un tributo di presenze cui non si assisteva da decenni. L’Ascensione di oggi palpita di un cuore antico ma rinasce sotto nuovi auspici. In primo luogo, è stato finalmente ‘sdoganato’ lo stigma nefasto di un palio influenzato dall’illegalità. Questo è un fondamentale passo avanti che fa ben sperare per le edizioni future e che rappresenta un indiscutibile successo dell’amministrazione comunale. Un altro dato significativo consiste nel fatto che questa edizione del Palio ippico ha visto la partecipazione attiva di nuove generazioni che, in modo spontaneo, hanno dato vita a consorterie per la formazione di scuderie impegnate in una competizione leale, scevra da compromissioni e ambiguità, nella quale si è consolidata l’alleanza tra vecchie e nuove generazioni in un passaggio di testimone che racchiude in se il miracolo di una ‘svolta epocale’. Un altro dato considerevole è rappresentato dalla concertazione messa in atto per la realizzazione dell’evento. Una concertazione che, in primo luogo, ha visto l’ente locale dialogare con la comunità nella complessa e variegata ramificazione di associazioni, quartieri, club service, scuole, istituzioni culturali e volontariato. Grazie alla sapiente orchestrazione dello staff che Carianni ha messo in piedi per organizzare la festa, l’associazionismo spontaneo e strutturato è stato attore virtuoso della festa, che ha così innalzato la sua offerta turistica e culturale con alcune iniziative senza precedenti. L’assessore alla cultura, Serena Spada, l’assessore alla polizia municipale Ettore Sgroi e il presidente della Pro loco, Davide Gozzo - l’Uomo del Palio che da anni si è strenuamente battuto perché la tradizione del Palio dei palii continuasse la sua plurisecolare vicenda - si sono prodigati per intelaiare un contesto composito di eventi minori ma di assoluto rilievo.

Salvo Sequenzia