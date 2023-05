M5s, domani Roberto Fico a Siracusa per sostenere Renata Giunta

Un altro big della politica nazionale a Siracusa, per sostenere i candidati e le liste del M5S a pochi giorni dal voto. Mercoledì 24 maggio arriva Roberto Fico. L'ex presidente della Camera sarà prima a Carlentini, poi a Priolo, quindi a Siracusa ed infine a Buscemi per sostenere i candidati e le liste del Movimento 5 Stelle.

Alle 11 a Carlentini il primo appuntamento. Fico sarà in piazza Diaz, dove è stato allestito un gazebo. Poi un simpatico aperitivo al bar Eden - aperto alla cittadinanza - per raggiungere la sala di rappresentanza del Comune.

Alle 12.30 Roberto Fico sarà a Priolo, nella sede del M5S di via Angelo Custode 55. Sosta alla Caffetteria Mignosa, quindi una visita alla chiesa dell'Angelo Custode prima di spostarsi su Siracusa. Alle 13.30 previsto pranzo e passeggiata al mercato tradizionale di Ortigia, in via De Benedictis. Fico incontrerà Renata Giunta, candidata sindaca di Siracusa della coalizione progressista, sostenuta dal Movimento 5 Stelle. Ultimo appuntamento in provincia a Buscemi, con visita al comitato elettorale in via Nino Bixio 3.

Con Roberto Fico ci saranno anche il parlamentare siracusano Filippo Scerra, il deputato regionale Carlo Gilistro, il vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola e il capogruppo Ars del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca.