Vittoria, pizzerie stellate e una miss: ricevute in Comune alcune "eccellenze"

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha ricevuto questo pomeriggio nella sala degli Specchi di Palazzo Iacono la finalista del concorso di bellezza Miss Mondo Sicilia, Carolina Trombatore17 anni studentessa al quarto anno del Liceo Classico di Vittori e gli “stellati” Gianfranco Carbonaro e Mario Giombarresi, titolare della pizzeria Bassifondenti per i riconoscimenti ottenuti nell’ ambito della ristorazione. Carbonaro infatti, ha ottenuto 3 stelle dalla guida Peperoncino Rosso e il ristorante pizzeria Bassifondenti si fregia di avere ottenuto 4 stelle, diventando il primo ed unico ristorante in Italia ad avere collezionato 4 stelle. Il primo cittadino si è voluto complimentare personalmente con loro per gli eccellenti risultati raggiunti che contribuiscono a dare onore e lustro alla città nel mondo della ristorazione. Per quanto riguarda la studentessa Carolina Trombatore, il Sindaco ha espresso i migliori auguri per una splendida carriera nel campo della moda e dello spettacolo.