Ars, Abbate (DC): contributi regionali a enti e associazioni per manifestazioni ed eventi

La Regione Sicilia concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio. Ad annunciare questo nuovo bando è l’onorevole Ignazio Abbate (nella foto). “E’ un’iniziativa molto importante – commenta l’esponente della DC – perché finalizzata ad incentivare tutti quei soggetti che quotidianamente si spendono per la promozione di iniziative di grande interesse che spesso hanno anche una ricaduta economica sul territorio che li ospita. Non è il primo e non sarà l’ultimo bando di questo tenore perché da quando ci siamo insediati stiamo puntando molto sia sullo sviluppo culturale sia su quello turistico attraverso un recupero delle nostre radici culturali e storiche”. Per il riconoscimento e l’attribuzione del contributo, l’associazione proponente dovrà presentare una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato. I dipartimenti regionali coinvolti nell’avviso sono il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, delle Infrastrutture, dello Sviluppo Rurale, dello Sport, Turismo e Spettacolo. “Invitiamo le associazioni a partecipare perché negli anni scorsi la provincia di Ragusa è stata quasi totalmente assente nella distribuzione di tali contributi. E’ una ottima occasione per tutte le organizzazioni no profit iblee”.