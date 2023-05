Fipe Confcommercio Catania, consegnati 1.500 euro di generi alimentari alla Caritas diocesana

Generi alimentari non deteriorabili per un importo pari a 1.500 euro. È quanto è stato donato questa mattina all’Help Center della Caritas diocesana di Catania da Fipe Confcommercio etnea, insieme a Confcommercio Imprese per l’Italia Terre dell’Etna e del Barocco e ad Expò Mediterraneo, con un ulteriore contributo di 150 euro, sempre in alimenti, donati dallo storico fornitore della federazione dei pubblici esercizi catanesi, Joseph Russo.

Una promessa mantenuta che i vertici locali di Fipe Confcommercio avevano annunciato lo scorso 28 aprile, in occasione della presentazione a Catania della prima edizione della Giornata della ristorazione. Un evento che, per il suo alto valore, ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, avendo consentito di destinare alla Caritas italiana un euro per ogni piatto a base di pane venduto, per un totale di quasi 90mila euro.

Si inserisce nell’ambito della più ampia manifestazione nazionale la consegna di questa mattina in favore della struttura che l’ente diocesano catanese gestisce da tempo nei pressi della stazione Centrale, in piazza Papa Giovanni XXIII. Un “pronto soccorso sociale”, vero e proprio front office che consente di affrontare le molteplici fragilità che riguardano ogni giorno centinaia di persone.