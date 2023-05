Siracusa, confronto della Capitaneria di porto con balneari e albergatori

Anche quest’anno la Capitaneria di porto di Siracusa - prima dell’avvio della stagione estiva - ha incontrato i rappresentanti degli albergatori e dei titolari degli stabilimenti balneari operanti lungo il litorale siracusano. L’incontro, di fatto, conclude tutta una serie di riunioni tematiche curate dalla Guardia Costiera aretusea prima dell’estate e finalizzate ad illustrare gli aggiornamenti normativi intervenuti, attuando un momento di confronto e coordinamento in materia di sicurezza marittima.

Nei mesi precedenti, infatti, si sono svolti le riunioni tematiche con:

- i comuni costieri, l'assessorato Regionale Ambiente, il Consorzio AMP Plemmirio;

- gli operatori commerciali operanti a livello locale nel settore della nautica da diporto (locatori e noleggiatori e diving);

- le forze di polizia operanti in mare.

Le tematiche centrali dell’incontro di oggi - presieduto dal Comandante, il Capitano di Vascello Sergio LO PRESTI ed assistito dai Capitani di Corvetta Carmelo INSINGA e Anna BONANNO - sono state, anche quest’anno, le prescrizioni ed i contenuti dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare n.58/2022 che la Capitaneria di porto di Siracusa ha emanato lo scorso 1° giugno 2022 ed in particolare:

- l’obbligatorietà del servizio di salvamento in mare attraverso gli assistenti bagnanti;

- l'importanza, ai fini informativi e preventivi, della presenza delle boe e dei gavitelli di segnalazione delle zone riservate alla balneazione e/o pericolose per i bagnanti, unitamente all'affissione/apposizione dei cartelli monitori di avviso di pericolo;

- i pericoli costituiti dalle zone costiere soggette a fenomeni di erosione;

- i liberi e sicuri accessi anche per soggetti diversamente abili delle aree demaniali marittime e della battigia.

Per concludere è stato, ancora una volta, confermato che le donne e gli uomini della Capitaneria di porto di Siracusa svolgeranno al riguardo le istituzionali attività di polizia marittima e sicurezza in mare, in sinergia con le altre Forze di polizia ed istituzioni, per consentire una serena e sicura fruizione dei nostri litorali e per la tutela dell'ambiente marino.