Giornata della legalità ad Avola: mini guide e lo scaffale a tema nella biblioteca

“Un nuovo scaffale in biblioteca per accogliere libri e materiali dedicati alla conoscenza del fenomeno mafioso e in ricordo degli uomini e donne che si sono contraddistinti nella lotta alla criminalità organizzata”. È stato inaugurato oggi, ad Avola, durante la Giornata della legalità, durante la quale l’amministrazione ha voluto condividere con il Consiglio comunale dei ragazzi alcune riflessioni sul significato del vivere nella legalità, farsi guidare dai valori dell’onestà, rispetto e senso del dovere. Un pensiero ribadito nell’area verde del Centro giovanile “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” davanti all’albero della legalità “per non dimenticare”. Inoltre, è stato approvato dai piccoli consiglieri il progetto “Mini guide”, con l’obiettivo di conoscere e promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città. “La cultura – ha sottolineato il sindaco Rossana Cannata - come antidoto alla malavita e la scuola come arma per combattere la mafia“