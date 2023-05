Lentini, fatture false per 200 mila euro: indagati due imprenditori

Un imprenditore di Lentini, dal 2016 al 2019, avrebbe emesso fatture per un importo di quasi 200mila euro più 50 mila euro di Iva per presunte prestazioni di visual merchandising, tecniche di sistemazione dei prodotti, nei confronti di una ditta individuale di Palagonia. Le fatture sarebbero state riconducibili a operazioni inesistenti e utilizzate dal destinatario per evadere il fisco. E' quanto ricostruito dalle indagini della Tenenza di Lentini della Guardia di finanza, coordinate dalla Procura di Siracusa. Dagli accertamenti attraverso le banche e l'esame dei conti correnti l'imprenditore non avrebbe presentato le dichiarazioni fiscali.

I due imprenditori sono stati denunciati dalle Fiamme gialle per emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta all'autorità giudiziaria. La Procura ha successivamente emesso nei confronti dei due indagati un avviso di conclusione indagini preliminari .