Modica, al Teatro Garibaldi in programma concerto di Uto Ughi e Francesco Nicolosi

Il Teatro Garibaldi di Modica si prepara ad accogliere due grandi artisti della musica classica, Uto Ughi e Francesco Nicolosi, per uno spettacolo che si terrà sabato 27 maggio alle ore 21.00. Lo scorso anno i due musicisti avevano già regalato uno spettacolo memorabile sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, e quest'anno si ripetono per un nuovo evento. Sul palco, il violinista Uto Ughi e il pianista Francesco Nicolosi si esibiranno insieme, proponendo brani emozionanti e raffinati, grazie ai quali violino e pianoforte sembreranno dialogare elegantemente, raccontando note e regalando emozioni. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul circuito CiaoTicket e al botteghino del Teatro Garibaldi di Modica. Per informazioni www.fondazionegaribaldi.it o telefonare a 0932/946991.