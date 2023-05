Banda della spaccata in azione a Palermo al 'Rosanero' e al 'Biosesserì'

Nuovi colpi della banda spacca vetrine a Palermo. Nel corso della notte i ladri sono entrati prima nel ristorante Biosesserì in via La Farina e poi al bar Rosanero in via XX Settembre. Secondo una prima ricostruzione qualcuno ha mandato in frantumi le vetrate dei due esercizi commerciali e prima di portare via soldi, liquori e bottiglie di vino. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Nei giorni scorsi erano stati presi di mira il bar Wisser in via Tricomi, il negozio Louis Vuitton in via Libertà e il bar Bistrot Cafè in via Villaermosa.