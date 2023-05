Palermo, bimbo di 6 anni investito da un'auto: il pirata fugge ma viene preso

Un bimbo di sei anni è stato investito da un'auto in via Marchese di Roccaforte, a Palermo. L'automobilista, alla guida di un Audi, è fuggito senza prestare soccorso. Il piccolo, ferito lievemente, è stato curato al Pronto soccorso di Villa Sofia. Ad assistere all'incidente un brigadiere dei carabinieri libero dal servizio che ha inseguito l'auto e allertato soccorsi e forze dell'ordine. L'automobilista, un quarantenne, è stato fermato in via Tommaso Natale ed è risultato positivo all'alcol test. Dovrà rispondere di omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Sul posto anche la polizia municipale.