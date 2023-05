E' morto a Palermo Padre Sergio Natoli: aveva 74 anni

- All'eta' di 74 anni e' morto padre Sergio Natoli, religioso appartenente all'Ordine degli Oblati di Maria Immacolata; conviveva con un tumore da diverso tempo ma la malattia non aveva rallentato il suo servizio di direttore dell'Ufficio Migrantes della Diocesi di Palermo. Era stato ordinato presbitero il 22 aprile 1978. Sara' vegliato, sino alla sera di domani, presso la chiesa di Santa Maria dei Miracoli - di cui era rettore - a piazza Marina. I funerali avranno luogo venerdi' presso la parrocchia di San Nicolo' da Tolentino con la Comunita' Oblata di Maria Immacolata, in via Maqueda a Palermo. L'intera comunita' ecclesiale di Palermo ricorda "con gratitudine" padre Sergio Natoli che nel corso dell'ultima Messa dei Popoli, per la solennita' dell'Epifania del Signore, aveva sottolineato come il confronto con chi e' apparentemente lontano da noi e' sempre un arricchimento": "Il nostro ritrovarci in cattedrale per celebrare l'Epifania vuole essere una preghiera che si innalza a Dio con la voce di tutti i popoli presenti nella nostra citta', perche' quanti sono costretti a fuggire dalla loro patria, dai Paesi asiatici, africani e dell'America latina a causa di piccole e grandi guerre, a causa delle discriminazioni economiche e degli effetti devastanti del clima, possano avere una casa, un lavoro e la possibilita' di vivere un'esistenza dignitosa e pacifica. Interessarci dei migranti e' interessarci di noi stessi perche' viviamo tutti sulla medesima terra, siamo parte della medesima "famiglia umana". Papa Francesco "ci ricorda che i fedeli cattolici sono chiamati a impegnarsi, ciascuno a partire dalla comunita' in cui vive, affinche' la Chiesa diventi sempre piu' inclusiva". La presenza dei migranti e dei rifugiati "nella nostra terra e' un invito a recuperare alcune dimensioni essenziali della nostra esistenza cristiana e della nostra umanita' senza contrapporre i migranti agli italiani. Non e' in gioco solo la causa dei migranti; non e' solo di loro che si tratta, ma di tutti noi, del presente e del futuro della famiglia umana"