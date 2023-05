Circolavano per le vie di Siracusa con una moto rubata: 2 denunciati

Scorrazzavano per le vie della città a bordo di un motociclo rubato qualche giorno prima ma gli agenti, nel pomeriggio di ieri, li hanno intercettati in piazza Marconi intimando l'alt polizia. I due, un giovane di 23 anni ed un uomo di 36, alla vista dei poliziotti, si davano alla fuga per le vie limitrofe. Successivamente, dopo un breve inseguimento, venivano raggiunti dalla volante, bloccati ed identificati. Nelle fasi concitate dell'inseguimento, il motociclo investiva l'autovettura di servizio. Per tali motivi i due sono denunciati per i reati di danneggiamento, resistenza a Pubblico Ufficiale e furto