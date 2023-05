Due operai morti a Monopoli in un incidente sul lavoro

Ennesimo incidente sul lavoro avvenuto nel Sud Barese, a Monopoli, dove due operai, Vito Germano di 64 anni, e Cosimo Lomele di 62 sono morti in un cantiere edile. Secondo una prima ricostruzione, i due operai si trovavano all'interno di uno dei vasti scavi per le condutture dell'impianto fognario di un nuovo complesso edilizio, quando un costone roccioso si è staccato e li ha travolti.

Inutile ogni tentativo di soccorso dei sanitari intervenuti.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del commissariato di Monopoli, i vigili del fuoco e il personale dello Spesal dell'Asl Bari. Germano e Lomele erano ntrambi sono originari di Conversano, comune del sud Barese. Le vittime erano originarie di Conversano, in provincia di Bari.

"Anche oggi siamo di fronte all'ennesima strage sul lavoro. Non è possibile tollerare tali stragi, considerando che solo nel 2022 sono state presentate all'Inail ben 1.090 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale. Pertanto, come Ugl, chiediamo alle istituzioni nazionali e locali di intensificare i controlli sui posti di lavoro". Lo dichiarano in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e Giuseppe Sanzò, segretario Ugl Puglia. "È fondamentale - aggiungono i sindacalisti - rafforzare la formazione e la cultura della sicurezza sul lavoro per prevenire simili eventi. Questa tragedia ci ricorda come la sicurezza sul lavoro sia una priorità assoluta, ancora lontana dall'essere garantita. In tal senso, occorre sollecitare le coscienze di tutti: bisogna fare di più per rendere i luoghi di lavoro posti sicuri, dove la vita sia tutelata al di sopra di ogni cosa. Il lavoro deve nobilitare, non uccidere".