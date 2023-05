Convenzione tra la Banca Sant'Angelo e la Zes Sicilia occidentale

Una convenzione è stata firmata tra la Banca Popolare Sant'Angelo con il suo Presidente Antonio Coppola e il commissario straordinario della Zes Sicilia Occidentale Carlo Amenta con l'istituzione di un tavolo operativo che si riunirà periodicamente per creare iniziative e progetti che possono offrire possibilità concrete alle imprese e al territorio. La Zes Sicilia Occidentale è una delle otto aree destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, da realizzarsi intorno ad aree portuali che presentino le caratteristiche di porti di rilevanza strategica. La perimetrazione dell'area è incentrata su connettività e nesso funzionale rispetto ai porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle che completa il sistema del Mare di Sicilia Occidentale. "La Banca Sant'Angelo sottoscrivendo la convenzione con la Ze sSicilia Occidentale, conferma ancora una volta l'indispensabilità di un istituto di credito che, radicato su lterritorio, sia vicino alle imprese che intendono operare in una realtà complessa come quella siciliana" afferma il Presidente Banca Sant'Angelo Antonio Coppola. "L'accordo con la Banca popolare Sant'Angelo - spiega il Commissario straordinario del Governo per la Zes Sicilia Occidentale, Carlo Amenta - mira a rafforzare le attività di promozione e attrazione per la Zes. Il forte radicamento territoriale dell'istituto di credito costituisce un valore aggiunto per le attività istituzionali in corso". Diventata realtà operativa, la Zes potrà ora contare sulla collaborazione, sull'assistenza e sul supporto specialistico dell'istituto di credito dell'Isola, la Banca Sant'Angelo con 23 filiali presenti prevalentemente nelle Province della Sicilia Occidentale.