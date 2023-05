Elezioni, Schifani torna a Siracusa per Messina sindaco e ci sarà pure Tajani

Venerdì 26 maggio il ministro degli Esteri Antonio Tajiani e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani saranno in visita a Siracusa per concludere la campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco di Siracusa, per la coalizione di centro destra, Ferdinando Messina.

L’incontro, che vedrà la partecipazione del deputato nazionale di FdI, on. Luca Cannata, dei deputati regionali, on.li Riccardo Gennuso (FI), Carlo Auteri (FdI) e Giuseppe Carta (Mpa), dell’on. Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Prima l’Italia, dell’ on. Giovanni Cafeo, Lista Insieme, di Corrado Bonfanti, segretario provinciale di Forza Italia a Siracusa, e di tutti i componenti della coalizione che sostiene Ferdinando Messina, insieme ad amici e simpatizzanti, avrà luogo alle ore 15:30, presso l’Open Land in viale Epipoli, 252.