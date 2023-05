Noci di macadamia e altra frutta secca come spuntino, bontà e benefici per la salute

Una pausa al pomeriggio e nel corso della mattina per un break è la scelta che tutti i nutrizionisti consigliano. Gli spuntini spesso si saltano, ma invece sono quelli che ci aiutano a non arrivare affamati ai pasti principali come pranzo e cena. L’importante è fare una scelta giusta e benefica. Meglio un po’ di frutta secca che uno snack confezionato.

Così la pausa non sarà solo piacevole ma anche benefica con ottimi risultati sul cuore e dal punto di vista del peso. Bastano 40 grammi al giorno di frutta secca per non far alzare la pressione sanguigna e tenere in regola la frequenza cardiaca. A rivelarlo è un recente studio pubblicato su Nutrients che specifica come lo spuntino con la frutta secca non solo riduce la fame nel corso della giornata ma dona anche ottimi benefici a tutto l’organismo.

Quale frutta scegliere nello specifico? Alcune varietà sono certamente più note come noci, mandorle, anacardi, pistacchi e nocciole, altre invece, come le noci di macadamia e pecan, forse un po’ meno. La varietà non manca, ogni giorno si può optare per una scelta diversa per controllare il peso o anche contribuire alla perdita prevenendo anche l’invecchiamento.

Le noci di macadamia oggi stanno tornando in voga anche se non sono certo una scoperta dei tempi moderni. Sono usate da sempre dagli aborigeni australiani che si radunavano sotto le piante e ne facevano scorta. Si tratta di alimenti ricchi di oli salutari, amminoacidi e di altri princìpi nutritivi. Furono gli inglesi a portarle in Europa dove si diffusero lentamente.

