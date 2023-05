Ragusa, Sindacato: Terranova nuovo presidente dell'Ebat

Salvatore Terranova (nella foto) è il nuovo presidente dell’ EBAT di Ragusa (Ente bilaterale agricolo territoriale). È stato eletto dal Comitato di gestione nel quadro del rinnovo delle cariche sociali, all’unanimità.

Il neo presidente è segretario generale della FLAI CGIL di Ragusa. Vice presidente dell’Ente è stato eletto Enzo Sebastiano Aglieco, direttore della CIA Su Est Sicilia.

Il nuovo Ufficio di Presidenza ringrazia Il presidente e il Vice presidente uscenti, i componenti, Antonino Pirré e Sergio Cutrale, per il proficuo lavoro svolto e l’importante impegno profuso nella gestione dell’Ente.

Il nuovo Ufficio di Presidenza lavorerà per garantire la continuità sia nella gestione che nelle attività proprie dell’Ente e assume da subito l’impegno di presentare al Comitato di Gestione un piano programmatico volto a valorizzare sempre più la “mission” dell’Ente, implementandone le attività e, con il competente e insostituibile supporto del Comitato, far sì di realizzare pienamente tutte le finalità che connotano l’Ente stesso, sia sotto il profilo delle tutele dei lavoratori.