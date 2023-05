Acate, ultimi fuochi della campagna elettorale per il quartetto di aspiranti alla sindacatura

Tra comizi, porta a porta. incontri nei circoli, visite nelle aziende del territorio, si consumano ad Acate, fino a venerdì, gli ultimi spiccioli della campagna elettorale per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale. L’ultimo giorno possibile sarà quello degli appelli e delle riunioni “gastro-musicali” nel locali del territorio. Ne hanno organizzato quasi tutti i candidati a sindaco, che giova ricordarlo, in questa tornata sono quattro: il primo cittadino in carica Giovanni Di Natale, i suoi predecessori, Giovanni Caruso e Francesco Raffo, e Gianfranco Fidone, che per la prima volta prova a indossare la fascia tricolore.

Rispettivamente due medici (uno in pensione), un ex dirigente scolastico e un avvocato amministrativista, a capo di altrettante liste, i cui slogan sono: “Dal dissesto alla rinascita-Acate riparte” (Di Natale); “E..Già Io sono ancora Qua”(Caruso); “Rendiamo Acate mitica!” (Raffo); “Acate punto a capo” (Fidone). A contendersi i “posti” disponibili nel nuovo Consesso saranno 64 candidati (16 per lista). Il sindaco che sarà eletto avrà la maggioranza in Consiglio comunale con 10 consiglieri su 16, mentre 5 saranno assegnati alla lista che si piazzerà al secondo posto e un sedicesimo seggio consiliare sarà assegnato, di diritto, al candidato sindaco che si piazzerà al secondo posto. Fuori dal Consiglio comunale resteranno le altre due, cioè la terza e la quarta lista classificata.

La campagna elettorale, agguerrita, vibrante, a tratti spigolosa ed aspra, ma tutto sommato priva di colpi bassi tra i “contendenti”, è stata seguita con attenzione dalla popolazione, non solo nelle piazze ma anche sui social, dove la satira intelligente più volte ha fatto capolino.

E qualche volta i discorsi ora infiammati ora propositivi dei leader, inconsapevolmente, hanno suscitato anche un po' di umorismo, utile a svelenire qualche tono sopra le righe.

Gli aventi diritto al voto domenica e lunedì prossimo, nelle otto sezioni, saranno 7.347, di cui 3.674 femmine e 3.673 maschi. Gli extracomunitari che hanno richiesto di esprimere il loro voto sono 142 femmine e 126 maschi.

Giovanni Di Natale nel 2018 fu eletto con 1.679 preferenze, al secondo posto Vito Cutrera con 1.529, al terzo Giovanni Fracanzino con 1.335. Alle urne si recarono quella volta in 4.631, con una percentuale del 64,35%.

Programmi e impegni sono stati ampiamente spiegati, ora non resta che attendere la volontà degli acatesi e poi per il nuovo sindaco ci sarà da lavorare sodo. La città non può attendere. Mai come questa volta l’esito della consultazione, a detta degli “esperti” e degli osservatori, appare dominato dall’incertezza.