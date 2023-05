Poetiche acrobazie concludono la 15^ edizione di "Scenica festival" a Vittoria

Emozioni e poetiche atmosfere ieri a Vittoria per lo spettacolo conclusivo della 15esima edizione di “Scenica Festival”. Aperta con il ricordo delle vittime della strage di Capaci, della quale ieri si è celebrato l'anniversario, questa ultima serata della manifestazione delle arti performative ha visto una gremita Piazza Ricca (meglio conosciuta come Piazza San Giovanni) accogliere la compagnia Circus Un Artiq e, con il naso all'insù, lasciarsi trasportare in alto dallo spettacolo “Curtain call”. Protagonisti Lisa Rinne e Andreas Bartl, ultimi ospiti del festival che hanno trasformato la piazza in un particolare palcoscenico. Volteggi vorticosi, acrobazie su un trapezio oscillante, fune e palo cinese, verticalismo, per una esibizione che ha unito delicatezza e potenza, complessità e poesia, e che, con una colonna sonora altrettanto vertiginosa ed adrenalinica, con la musica elettronica mescolata con la musica dal vivo, con le note di un sassofono che risuonavano ad altezza straordinaria, ha offerto uno spettacolo di pura bellezza. “Scenica Festival quest'anno ha riempito Vittoria per tre lunghi ed intensi fine settimana – ha commentato Andrea Burrafato, direttore artistico di Scenica – Giorni ricchi di artisti ed eventi, che sono stati accolti da un calorosissimo pubblico e che confermano questa rassegna tra le più interessanti del territorio, che in questa edizione ha avuto un taglio ancora più internazionale. Un boom di presenze che attestano la potenza e la bellezze delle arti ed il loro importante ruolo nella promozione culturale”.