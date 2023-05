Catania: Minardo in visita al Rat dell'Esercito e il 62esimo Fanteria Sicilia

Il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo ha visitato a Catania il Reparto Attività Territoriali dell’Esercito e il 62esimo Reggimento Fanteria ‘Sicilia’.

“Visitare il RAT e il 62esimo Reggimento Fanteria ‘Sicilia’ - afferma Minardo - è stata una full immersion importantissima nelle diverse attività in cui è impegnato l’Esercito con professionalità di altissimo livello. È stata anche l’occasione per rendermi conto anche delle attività che interessano il RAT che con pochissimo personale sta facendo un lavoro straordinario di custodia, gestione e digitalizzazione di una mole enorme di documenti relativa al servizio militare di tantissimi siciliani e delle necessità operative del 62esimo Reggimento di Fanteria ‘Sicilia’ per il quale è necessario individuare adeguate aree di addestramento”.

Nel corso delle visite alla caserma ‘Antonio Santangelo Fulci’ e alla caserma ‘Sommaruga’ di Catania Minardo è stato accompagnato dal Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante Militare dell'Esercito in Sicilia, ed è stato accolto dal tenente colonnello Marco Marziano, Comandante del RAT, dal Generale di Brigata Maurizio Taffuri, Comandante Brigata Meccanizzata ‘Aosta’ e dal Colonnello Paolo Divizia, Comandante 62esimo Reggimento Fanteria ‘Sicilia’.