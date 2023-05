Galleria Soquadro, "XYZ. Ritratti Eterotopici" personale di Andrea Iran fino al 9 giugno

Alla galleria Soquadro personale di fotografia di Andrea Iran “XYZ. Ritratti Eterotopici” fino al 9 giugno. La galleria Soquadro dedica al fotografo Andrea Iran la sua prima personale. Il giovane autore ci condurrà all’interno di un percorso di ricerca intimo e riflessivo, utilizzando l’immagine fotografica oltre i limiti dell’uso convenzionale. Il progetto di Andrea Iran è composto da un corpus di 12 fotografie disposte liberamente e in autonomia tra di esse. Si sovrappone a questa prima visione una gigantografia che funge da sfondo al resto delle opere.

Le fotografie rappresentano superfici sulle quali la luce si frammenta e si riflette in diverse direzioni, dando forma a infiniti gradienti di colori e di ombre. Il termine Eterotopìa impiegato dal filosofo francese Michel Foucault sta a indicare i non-luoghi della nostra contemporaneità, luoghi reali con funzioni speciali, capaci di rivelare la pluridimensionalità dello spazio vissuto.

La virtualità che giorno dopo giorno divora le nostre vite reali, rende sempre più complessa la comprensione del concetto di realtà. È un cambiamento profondo che riguarda, sia la sfera sociale che individuale. Ogni aspetto della nostra vita reale si trasforma velocemente in un dato virtuale. Questo processo ha messo fortemente in crisi le classiche pratiche fotografiche e le varie funzioni e ruoli sociali a esse imputate.

La mostra sarà visitabile fino al 9 giugno nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore 17 alle ore 20 e dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20, oltre che su appuntamento.