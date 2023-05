Calcio di Promozione, Samuele Boncompagni confermato sulla panchina del Frigintini anche per la stagione 2023-2024

Samuele Buoncompagni siederà per la seconda stagione consecutiva sulla panchina del Frigintini calcio. Mattia Bennardo, invece, ottiene la «promozione» sul campo e da collaboratore tecnico assume la carica di direttore sportivo, in sostituzione di Giammarco Covato che lascia per motivi personali. Queste le prime due importanti novità per la società rossoblù, che si avvia a grandi passi verso la pianificazione della nuova stagione agonistica. Come consuetudine, infatti, il presidente Salvatore Colombo dopo due settimane di pausa dalla fine del campionato scorso non ha perso tempo e d’intesa con il direttore generale Nuccio Gugliotta e al vice presidente Nino Baglieri ha pianificato i vari incontri che hanno portato le prime novità. La «grana» direttore sportivo è stata subito risolta dopo di che si è passati al tema allenatore. Esistevano pochi dubbi sulla possibilità che venisse riconfermato Samuele Buoncompagni e l’accordo è stato raggiunto in poco meno di un tempo di una gara di calcio. Soddisfatto il diesse Mattia Bennardo che la scorsa stagione era stato il fautore per affidare la panchina del Frigintini proprio al tecnico calatino. Ovviamente bisognerà attendere il 1° luglio per regolarizzare il tesseramento, ma la parola data e la reciproca soddisfazione per l’accordo non mettono in dubbio la presenza di Buoncompagni al Frigintini per il prossimo campionato. Chiuso il capitolo allenatore, adesso si apre quella che riguarda il rinnovo dei tesseramenti calciatori. Al riguardo, nel fine settimana ci saranno i primi incontri con il gruppo più in vista della scorsa stagione e se ne potrà sapere di più quale sembianza prenderà la squadra in vista del campionato di Promozione 2023/2024.