Visita del sindaco Guy Omeyer della cittadina francese di Sausheìm, al collega di Canicattini Bagni Paolo Amenta

Visita del Sindaco Guy Omeyer (a sinistra nella foto) della cittadina francese di Sausheìm nel dipartimento dell’Alto Reno, nell’Alsazia, regione del Grand Est, al Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta.

Il primo cittadino francese di Sausheìm, centro industriale di 5495 abitanti, era accompagnato dalla moglie, originaria del territorio ibleo, e dalla figlia, e da una settimana si trova in Sicilia ospite a Canicattini Bagni del prof. Salvatore Mezio che l’ha accompagnato nella visita al Sindaco Amenta, presente anche il Vice Sindaco Marilena Miceli.

Un saluto ed un colloquio cordiale nel corso del quale i due Sindaci hanno sottolineato le valenze del proprio territorio, il lavoro e gli sforzi per promuoverne le risorse, ad iniziare da quelle culturali, storiche, artistiche e paesaggistiche.

Il Sindaco Amenta, dal canto suo, ha illustrato al suo collega francese le bellezze Liberty del patrimonio architettonico della città, la centralità di Canicattini Bagni in un territorio unico Patrimonio Unesco, da Siracusa a Palazzolo Acreide, Noto e Pantalica, e l’identità musicale che caratterizza la cittadina iblea, con la sua storica Banda di 152 anni e le manifestazioni internazionali che richiamano migliaia di visitatori, come il Raduno Bandistico e il Festival Jazz, che ogni anno vengono organizzate insieme agli appuntamenti che promuovono le tradizioni popolari ed enogastronomiche con il Palio di San Michele, attraverso il lavoro sinergico dell’Amministrazione comunale con il Comitato dei Quartieri, il Museo TEMPO e le varie realtà associative, imprenditoriali e professionali cittadine.

Nel dare, pertanto, il benvenuto agli ospiti d’Oltralpe il Sindaco Amante ha inoltre augurato loro un prossimo ritorno a Canicattini Bagni, magari in estate in occasione del grande raduno, tra la fine di luglio e agosto, di tutti i canicattinesi sparsi per il mondo.

A concludere l’incontro lo scambio di doni tra i due Sindaci a nome delle loro comunità.