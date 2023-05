Traffico paralizzato a Palermo, in viale Regione Siciliana, per un camion che ha perso parte del carico che trasportava. Sull'asfalto è finito scarto della lavorazione di agrumi. Sul posto, all'altezza di via Perpignano in direzione Trapani, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e personale del comune per ripulire la strada.