Messina Denaro per la quarta volta rinuncia all'udienza di Caltanissetta

Il boss Matteo Messina Denaro, ancora una volta, ha rinunciato a comparire al processo che si celebra davanti alla Corte d'assise d'Appello di Caltanissetta, nell'aula bunker del carcere Malaspina, nel quale e' accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Anche questa volta, la sedia della postazione in videocollegamento dal supercarcere di L'Aquila, dove l'ex superlatitante, catturato a Palermo il 16 gennaio, e' detenuto, e' rimasta vuota. La Corte, presieduta dal giudice Maria Carmela Giannazzo, aveva predisposto il collegamento con il penitenziario abruzzese. In primo grado, il capomafia del trapanese e' stato condannato all'ergastolo. A conclusione della sua requisitoria, il procuratore generale Antonino Patti ha chiesto la conferma della condanna. Nell'udienza di oggi e' prevista l'arringa dell'avvocato Adriana Vella, nominata difensore d'ufficio del boss.