Vittoria, aveva in casa oltre tre chili di droga e una pistola: arrestato 52enne

La Polizia di Vittoria ha arrestato un uomo di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma da fuoco clandestina. Gli agenti procedendo alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione alla periferia di Vittoria, di proprietà dell’uomo, un vittoriese noto alle Forze dell’Ordine per i suoi diversi precedenti di polizia, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di varia natura. In particolare sono stati rinvenuti 2 chili e 600 grammi di marijuana, in parte confezionata in buste sottovuoto, 570 grammi di hashish, confezionata in panetti da cento grammi, 10.5 grammi di cocaina, due macchine per il sottovuoto e materiale vario necessario per il peso ed il confezionamento dello stupefacente ai fini della sua immissione nel mercato dello spaccio.

Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto anche una pistola calibro 9x19 mm. con matricola abrasa e due cartucce calibro 9 mm. L’arma clandestina è stata sequestrata e sarà oggetto di accertamenti per poter risalire alla sua provenienza. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La vendita dello stupefacente sequestrato avrebbe fruttato circa 24 mila euro.