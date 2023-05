Volotea inaugura la rotta Catania-Nantes il lunedì e il venerdì

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, inaugura domani, venerdì 26 maggio, la nuova rotta esclusiva in partenza da Catania verso Nantes. Con questo collegamento, disponibile ogni lunedì e venerdì, diventano 9 le destinazioni del vettore raggiungibili dallo scalo catanese, 6 in Italia e 3 all’estero.

Grazie al nuovo volo, Volotea rafforza ulteriormente l’asse turistico Catania-Francia. Il vettore aggiunge infatti alle già esistenti rotte per Lourdes e Tolosa anche Nantes, la porta d’accesso per la Bretagna e per l’isola di Mont Saint-Michel, oltre a essere situata a poca distanza dai castelli della Loira, tutelati dall'Unesco. Questa nuova destinazione contribuisce a rafforzare la connettivtà tra due Paesi in cui il vettore vanta già una presenza importante, e con questo nuovo collegamento punta ad offrire ancora più mobilità ai viaggiatori.

Sono 9 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Catania, 6 in Italia (Ancona, Firenze, Genova, Olbia, Verona, Venezia) e 3 in Francia (Lourdes, Tolosa e Nantes – Novità 2023).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling. È una delle compagnie indipendenti che, negli ultimi 10 anni, sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, il numero di rotte operate e l’offerta di posti in vendita. La compagnia ha celebrato quest’anno il traguardo dei 50 milioni di passeggeri trasportati.

Volotea vola verso più di 100 aeroporti e ha basi in 19 città europee di medie dimensioni: Asturie, Atene, Bilbao, Bordeaux, Cagliari, Firenze, Amburgo, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona.

Quest'anno, Volotea opererà fino a 400 rotte (oltre la metà in esclusiva), offrendo circa 12 milioni di posti (oltre il +41% rispetto al 2019) ed effettuando circa 70.000 voli. La compagnia aerea dispone di una flotta di 41 Airbus A319 e A320.