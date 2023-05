Amministrative, Giuseppe Conte venerdì 26 in piazza Matteotti a Modica

L’ex Presidente del Consiglio dei Ministri e attuale Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sta facendo un tour elettorale in Sicilia per le principali città che andranno al voto il 28 e il 29 maggio prossimi. Tra queste città c’è anche Modica. L’appuntamento a Modica è per venerdì 26 alle ore 11.30 in piazza Matteotti, dove Giuseppe Conte incontrerà candidati, attivisti e simpatizzanti del M5S di Modica insieme alla candidata sindaca, Ivana Castello