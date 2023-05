Emila Romagna, Bonaccini commissario per la ricostruzione? "Voglio stare fuori da questa disputa da derby"

"Voglio stare fuori da questa disputa da derby, soprattutto che non debba diventare uno scontro politico. Il nostro pensiero deve andare a come dare una mano per uscire dall'emergenza il prima possibile. Io sono commissario straordinario per l'emergenza e lavoro perchè ogni giorno si dia una risposta in più rispetto al giorno prima. Del destino di Bonaccini mi intereessa poco, mi interessa di più il destino degli emiliani e dei romagnoli". Lo dice il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Forrest, Rai Radio 1rispondendo a chi gli chiede della nomina per il commissario alla ricostruzione. "Ringrazio i colleghi presidenti delle altre Regioni perchè mi hanno tutti scritto o chiamato per dare una mano e stabiliscono il principio di chi conosce bene il territorio e può dare una mano nel momento in cui ci sarà anche da ricostruire. L'ho detto ieri in Aula: quando si dovrà nominare il commissario alla ricostruzione ci confronteremo, deciderà il governo. Ma credo si possa dire che c'è un'esperienza come quella sul terremoto da tutti riconosciuta come positiva. Le 28vittime di allora come le 15 di oggi sono l'unica cosa irreparabile perchè nessuno le restituirà mai più alle loro famiglie e alle loro comunità; tutto il resto si può ricostruire", aggiunge.